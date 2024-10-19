Врач Михайлова: полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов

Полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов, которые мешают образованию коллагена в коже, а он отвечает за её упругость и эластичность, рассказала в беседе с RT кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова.
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