"Росатом" готов помочь Белоруссии в постройке второй АЭС при наличии запроса

Российская госкорпорация "Росатом" готова помочь со строительством второй белорусской атомной электростанции, если поступит такая просьба от Минска, утверждает директор странового офиса государственной корпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.
Российская госкорпорация "Росатом" готова помочь со строительством второй белорусской атомной электростанции, если поступит такая просьба от Минска, утверждает директор странового офиса государственной корпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.
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