Газета.ру

8 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    и?Минобороны России...
  • Александр Юткин
    Украина - наемник НАТО. И нечего с ними церемониться.AT: Киеву надо до...
  • tsan tsan
    Какой-то экс- какой-то Финляндии будет указывать Китаю, что она ДОЛЖНА делать ?Экс-премьер Финля...

"Росатом" готов помочь Белоруссии в постройке второй АЭС при наличии запроса

"Росатом" готов помочь Белоруссии в постройке второй АЭС при наличии запроса

Российская госкорпорация "Росатом" готова помочь со строительством второй белорусской атомной электростанции, если поступит такая просьба от Минска, утверждает директор странового офиса государственной корпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх