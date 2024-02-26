Самый аэродинамичный в мире минивэн Li Mega: новые подробности

Фирма Li Auto поделилась очередным видеороликом, в котором раскрывается внутреннее убранство модели. Как и ожидалось, Mega во многом унифицирована с кроссоверами L7, L8 и L9: перед водителем 4,82-дюймовый экран, есть проекция, весь интерфейс «завязан» на гигантские сенсорные дисплеи.
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