Самый аэродинамичный в мире минивэн Li Mega: новые подробности

Фирма Li Auto поделилась очередным видеороликом, в котором раскрывается внутреннее убранство модели. Как и ожидалось, Mega во многом унифицирована с кроссоверами L7, L8 и L9: перед водителем 4,82-дюймовый экран, есть проекция, весь интерфейс «завязан» на гигантские сенсорные дисплеи.