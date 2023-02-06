Массовое обливание холодной водой пройдет на площади Ленина в Чите

Поклонники здорового образа жизни и экстремальных ощущений соберутся 25 февраля.25 февраля на площади Ленина в Чите состоится массовой обливание холодной водой и зимний кроссфит в рамках спортивно-патриотическая акция “Быть здоровым это модно!”.