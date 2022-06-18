Тотти о Мбаппе: «Выбор сделан сердцем, несмотря на космические деньги. Любой бы остался в «ПСЖ»

Экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти поддержал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Француз продлил контракт с парижанами до 2025 года, несмотря на интерес «Реала».
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