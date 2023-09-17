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«Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «За плечами Ови множество наград. Не хватает только золота ОИ и побитого рекорда Гретцки, но это временно!»

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет. «На этой фотографии Александру Овечкину 16 лет и он только дебютирует за «Динамо» в чемпионате России.

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