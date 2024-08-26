Гороскоп для Водолея на неделю с 26 августа по 01 сентября 2024

Гороскоп для Водолея на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024. В тени последних солнечных дней августа Водолеям предстоит погрузиться в вихрь эмоций и изменений, которые словно таинственный поток манят их к новым берегам.
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