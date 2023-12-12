РНКБ предоставил финансирование в размере около 1 млрд рублей на строительство комплекса апартаментов в Алуште

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО «Специализированный застройщик «Симстройинвест» в размере около 1 млрд рублей на строительство комплекса апартаментов на первой береговой линии в г.
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