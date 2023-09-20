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Букмекеры уверены, что СКА прервет серию из 5 поражений подряд в матче с «Северсталью»

СКА примет «Северсталь» в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Букмекеры считают СКА явным фаворитом матча, несмотря на серию из 5 поражений подряд на старте сезона.

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