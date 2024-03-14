Путин заявил о ценности каждого голоса на выборах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. На выборах президента России каждый голос значим и ценен, важно в ближайшие три дня голосования реализовать свое избирательное право и подтвердить сплоченность, заявил в обращении к россиянам, показанном в эфире Первого канала, действующий глава государства Владимир Путин.
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