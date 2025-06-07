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Царьград

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Макрон меняет стратегию: новые угрозы в адрес Китая ради влияния на Россию

Макрон меняет стратегию: новые угрозы в адрес Китая ради влияния на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон скорректировал свою стратегию, направляя угрозы на Китай, с целью повлиять на союз Москвы и Пхеньяна.

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