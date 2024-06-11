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Ростех

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Рыбинские студенты «Крыльев Ростеха» освоили рабочие профессии

Рыбинские студенты «Крыльев Ростеха» освоили рабочие профессии

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации студенты-первокурсники образовательного проекта «Крылья Ростеха» РГАТУ имени П.

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