Рыбинские студенты «Крыльев Ростеха» освоили рабочие профессии

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации студенты-первокурсники образовательного проекта «Крылья Ростеха» РГАТУ имени П.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии