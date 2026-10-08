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Мировое обозрение

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Самая «табачная» точка на карте Москвы найдена: В этом районе один магазин приходится на 279 жителей

Самая «табачная» точка на карте Москвы найдена: В этом районе один магазин приходится на 279 жителей

Главное в тезисах: Тезис 1: Тверской район Москвы стал абсолютным лидером по плотности табачной розницы — 35,9 магазина на 10 тысяч жителей, что соответствует примерно одному магазину на 279 человек.

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