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"Власть не хотят нам помочь": в Ростовской области родители попросили спасти сельскую школу

"Власть не хотят нам помочь": в Ростовской области родители попросили спасти сельскую школу

Следователи начали проверку.Родители учеников школы №81 посёлка Юловский Сальского района, отчаявшись добиться от властей помощи с капитальным ремонтом образовательного учреждения, записали видеообращение, в котором попросили спасти здание.

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