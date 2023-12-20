"Власть не хотят нам помочь": в Ростовской области родители попросили спасти сельскую школу

Следователи начали проверку.Родители учеников школы №81 посёлка Юловский Сальского района, отчаявшись добиться от властей помощи с капитальным ремонтом образовательного учреждения, записали видеообращение, в котором попросили спасти здание.
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