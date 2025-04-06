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Царьград

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Адвокат ка Евгении Гуцул: обвинения Молдавии без доказательств и политически мотивированы

Адвокат ка Евгении Гуцул: обвинения Молдавии без доказательств и политически мотивированы

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул отвергает обвинения в получении средств от преступной группы. Адвокат Наталья Байрам называет действия молдавских властей политическим заказом и вмешательством в судебный процесс.

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