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Красный Север

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В спорткомплексе в Салехарде проходят тренировки по разным видам спорта

В спорткомплексе в Салехарде проходят тренировки по разным видам спорта

В спорткомплексе в Салехарде, открытом в конце сентября, идут тренировки ежедневного марафона и подготовка к всероссийским матчам, сообщил в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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