Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на запорожском направлении

FVP-дроны атаковали транспорт и живую силу ВС РФ Охотники на беспилотники 1430-го гвардейского полка российской армии смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую силу ВС РФ по дорогам следования на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным «Кот».