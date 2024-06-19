Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины 2024 года Ольга ВайленкоРоссийский астролог Тамара Глоба делится оптимистичными прогнозами на вторую половину 2024 года, обещая ряд радостных событий и изменений для различных знаков зодиака.
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