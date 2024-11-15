Андрей Рябоконь: «Надо бороться с магами, псевдоцелителями и прочими сектантами»

Он отметил, что это также необходимо, как и противостояние квадроберам Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале высказался по поводу «нового Кашпировского» - Сергея Коновалова.
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