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Военное обозрение

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Президент Мексики: Поток мигрантов в США продолжится, если Штаты не ответят на наши просьбы

Президент Мексики: Поток мигрантов в США продолжится, если Штаты не ответят на наши просьбы

Для решения проблемы массовой миграции в США из стран Латинской Америки необходимо искоренение коренных причин этого явления, отметил мексиканский лидер Андрес Обрадор.

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