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Экономист Оганова предрекла увеличение среднего чека в магазине на 15%

Экономист Оганова предрекла увеличение среднего чека в магазине на 15%

Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова заявила, что в 2024 году в стране ожидается подорожание всех продуктов.

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