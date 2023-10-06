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За рулем

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Как инспекторы ГИБДД будут определять неисправность на дороге

Как инспекторы ГИБДД будут определять неисправность на дороге

Какой автомобилист не ездил с «джеки чаном» на приборной панели, как в народе называют горящий индикатор «check engine»? Загореться эта лампочка может по разным причинам, но до 1 сентября это никого не волновало, кроме самого автовладельца, которому предстояли расходы на диагностику и ремонт.

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