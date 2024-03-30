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В РФ создали систему защиты операторов дронов

В РФ создали систему защиты операторов дронов

Система, имитирующая расчет БПЛА, создана в РФ для защиты операторов FPV-дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу разработавшего это изделие предприятия «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрия Кузякина.

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