27-29 июня в Челябинской области ожидаются сильные дожди

Сильные дожди ожидаются жителей Челябинской области в ближайшие дни – 27-29 июня. По данным синоптиков, в четверг днем будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, некоторые из которых могут быть сильными.
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