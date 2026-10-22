Надежда Сысоева сделала маммопластику не ради формы. 42-летняя актриса и участница шоу «Comedy Woman» рассказала в программе Иды Галич «Есть вопросики», что операция на груди стала частью медицинского вмешательства: врач нашёл у неё новообразование.
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