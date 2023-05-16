МИД РФ: ряд стран Средней Азии может присоединиться к санкциям против РФ

Некоторые страны Средней Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям под давлением западного сообщества, заявил замминстра иностранных дел РФ Михаил Галузин 16 мая в ходе центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
Некоторые страны Средней Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям под давлением западного сообщества, заявил замминстра иностранных дел РФ Михаил Галузин 16 мая в ходе центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
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