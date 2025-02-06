Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. В четверг, 6 февраля, украинские вооруженные формирования предприняли несколько атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, однако были своевременно выявлены и поражены группировкой войск «Север», сообщает Министерство обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии