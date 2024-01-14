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В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева-

В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева-

 - за организацию незаконной миграции в количестве более 9 тыс. человек. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фирузжона Равшанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп.

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Комментарии
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Южанин
Интересный вопрос... Очень хотелось бы получить ответ!
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10 мин.
Южанин
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9 мин.
Ю
Южанин
А много ли русских участковых в Баку?..
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2 мин.

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