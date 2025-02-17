Прокуратура Усть-Кута помогла моряку получить досрочную пенсию

Прокуратура Усть-Кута добилась в суде назначения досрочной пенсии местному жителю, которому Пенсионный фонд незаконно отказал в связи с недостатком архивных данных о его работе на речном транспорте в районах, приравненных к Крайнему Северу, сообщили в ведомстве.