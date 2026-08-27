Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) спасает жизни! Автономный дымовой пожарный извещатель – это прибор, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нём.