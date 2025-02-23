Власти Екатеринбурга намерены направить на благоустройство Набережной Верх-Исетского пруда 204,5 млн руб.
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Власти Екатеринбурга намерены направить на благоустройство Набережной Верх-Исетского пруда 204,5 млн руб.
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