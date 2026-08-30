Вопрос о том, обязан ли рэпер возвращать многомиллионный аванс

Ситуация с концертами Канье Уэста в Санкт-Петербурге — яркий пример того, как громкий анонс, сорванные сроки и финансовые риски переплелись в один клубок.
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Хорошо живём авансы миллиардные раздаём, которые могут и не возвращать! Это удивительная и добропорядочная страна!!!