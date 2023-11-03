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В Калужской области прошел рейд "Безопасный автобус"

В Калужской области прошел рейд "Безопасный автобус"

Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейда "Безопасный автобус", в ходе которого проверили 73 автобуса. В Калужской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие для обеспечения соблюдения безопасности дорожного движения.

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