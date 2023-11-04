Адвокат Цыгановых сообщила детали произошедшего в их квартире инцидента

Адвокат Любовь Дручинина, семейный адвокат певицы Вики Цыгановой, сообщила газете «Известия» 4 ноября, что дом супругов, где якобы проходили обыски, в настоящее время пуст, и ее клиенты не отвечают на звонки.
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