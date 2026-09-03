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Регионы России

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Сергей Собянин сообщил о массовом отражении ударов беспилотников по Москве

Сергей Собянин сообщил о массовом отражении ударов беспилотников по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале привел данные о масштабном налете беспилотной авиации вооруженных сил Украины на столичный регион.

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