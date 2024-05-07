Три года назад произошла резонансная история, в ходе которой русский мужчина при исполнении служебного долга столкнулся с мигрантом-дебоширом.
"Диаспора будет мстить". Как теперь живёт гаишник Александр Гусев, случайно застреливший азербайджанца
Комментарии
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Алексадр Савельев
гнать начальников Гусева. Семью защищать от негодяев.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Эти азеры,это же турки их давно надо гнать и РФ,а они уже захватывают и правоохранительные органы,такое же и в Удмуртии полно фактов.Государь не справляется с работой,когда русские не чувствуют себя хозяевами в соей стране.Однако начальнику ГИБДД по району не нравится наличие Гусева в подразделении. И хотя бывший начальник Сергей Комиссар и командир отделения, где работал Гусев, не видят причин для его увольнения, неожиданно начались проверки по данному вопросу. Гусев и его коллега написали рапорты об увольнении из-за постоянных придирок и неправомерных действий начальства. Гусев получил строгий выговор, а его коллеги ушли сами со службы. Они считают, что им не удалось добиться справедливости и правды в данной ситуации. Гусев признал, что осознаёт опасность своей должности, но всё равно не хочет уходить со службы. Мне передавали слова, что диаспора будет мстить,
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11 час.
сергей аксенов
Начальство Гусева вон из полиции. Интересно, сколько им диаспоры заплатили
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8 час.
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