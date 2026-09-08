Происшествия
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Происшествия

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В Кемерове кассир управляющей компании, которая инсценировала кражу денег из сейфа, осуждена за хищение около 450 000 рублей

В Кемерове вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летней местной жительницы.

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