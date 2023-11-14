Российско-индийские автоматы Калашникова пройдут испытания

Первая партия собранных на российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited автоматов АК-203 проходит испытания, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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