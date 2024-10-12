Вдоль БАМа на новых Haval H9: 5000 км по таежному бездорожью

Новые рамные внедорожники Haval H9, поступившие в продажу в России в августе этого года, отправились в первую большую экспедицию по экстремальному бездорожью, преодолев в общей сложности практически 5 000 километров по самым живописным местам Восточной Сибири.
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