Историк Скьянна: Ельцин предлагал США передать России дело безопасности Европы

Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей книге выдвигает гипотезу о том, что бывший президент России Борис Ельцин предлагал Соединённым Штатам возложить на Москву ответственность за безопасность в Европе.
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