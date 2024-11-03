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Пушков: в основе возможной победы Харрис будет массовая фальсификация выборов

Пушков: в основе возможной победы Харрис будет массовая фальсификация выборов

В основе возможной победы кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис будет лежать фальсификация результатов голосования, это "финальный фальсификационный рывок" противников кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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