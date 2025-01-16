Президент Польши призвал Зеленского быть осторожнее в словах

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты страны от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого.
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