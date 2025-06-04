Настоятель храма Александр Лупарев рассказал новосибирцам о Троице-2025

Настоятель кочковского храма Рождества Христова, протоиерей Александр Лупарев в районной газете «Степные зори» ответил на многочисленные вопросы, почему праздник Троица празднуется в разное время и как его праздновать.
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