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Крокодилы защитили собаку от преследовавшей ее стаи: фото

Крокодилы защитили собаку от преследовавшей ее стаи: фото

Стая собак загнала маленького щенка прямо в пруд с крокодилами, что случайно заметили очевидцы. Судьба животного была предрешена, однако крокодилы проявили несвойственный им паттерн поведения.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Это не люди.
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17 час.
Grandad
Прокололись рептилоиды. Значит нам уже ничто не поможет - решение принято и скрываться смысла нет. Что нам под ерут из предсказанного для этой ситуации?
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14 час.
Элеонора Коган
Удивительное явление. Но самое главное - щеночек остался жив!!!!
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8 час.

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