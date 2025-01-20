Чрезвычайное положение в энергетике: новая администрация США начнет с противоречивых указов

Новый президент США занялся Ближним Востоком до вступления в должность, а Украину оставил на «потом», чтобы в первый же день после инаугурации посвятить главному – выполнению обещаний перед спонсорами из нефтегазового сектора.
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