Путин развернул члена китайского правительства на 180 градусов. Ван И понял не сразу

Владимир Алтайцев

Пора подписывать с КНР полноценный договор о торговом и военном сотрудничестве." Благие пожелания. Китай не идёт на это. Да и едва ли пойдёт. Он ждёт ослабления России, как грифы на скале окончания схватки тигра и буйвола.