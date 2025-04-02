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Путин развернул члена китайского правительства на 180 градусов. Ван И понял не сразу

Путин развернул члена китайского правительства на 180 градусов. Ван И понял не сразу

Царьград Фото: коллаж Царьграда Владимир Путин для лучшего кадра развернул главу МИД Китая Ван И на 180 градусов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пора подписывать с КНР полноценный договор о торговом и военном сотрудничестве.&quot;  Благие  пожелания. Китай  не идёт на  это. Да  и едва  ли пойдёт. Он  ждёт ослабления  России, как  грифы  на  скале  окончания  схватки тигра  и  буйвола.
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7 час.
Сергей Пирогов
Заголовок супер. Наверное это единственное, что автор увидел....
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3 час.
Э
ЭММА
💯👍🏻
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1 час.
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