Ушедшая из России Uniqlo нарастила продажи в стране за счет онлайн-заказов

Японский бренд Uniqlo, ушедший из России, нарастил свои продажи в стране за счет онлайн-заказов. По итогам первого квартала 2025 года Uniqlo вошла в топ-5 самых популярных брендов среди россиян по онлайн-покупкам за границей наряду с Apple, Zara, New Balance и Nike .
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