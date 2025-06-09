Ушедшая из России Uniqlo нарастила продажи в стране за счет онлайн-заказов

Японский бренд Uniqlo, ушедший из России, нарастил свои продажи в стране за счет онлайн-заказов. По итогам первого квартала 2025 года Uniqlo вошла в топ-5 самых популярных брендов среди россиян по онлайн-покупкам за границей наряду с Apple, Zara, New Balance и Nike .