В Петербурге Управление ФСБ пресекло деятельность ОПГ, организовавшей канал незаконной миграции. 🔹Под подозрением оказались шесть человек.
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В Петербурге Управление ФСБ пресекло деятельность ОПГ, организовавшей канал незаконной миграции. 🔹Под подозрением оказались шесть человек.