На Ямале зарегистрирована самая масштабная в России вспышка лесных пожаров

На Ямале зафиксирована самая масштабная вспышка лесных пожаров среди регионов России. В связи с этим в среду, 29 июля, к тушению пожаров в округе привлекли новые дополнительные силы, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.