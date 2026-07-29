На Ямале зарегистрирована самая масштабная в России вспышка лесных пожаров

На Ямале зафиксирована самая масштабная вспышка лесных пожаров среди регионов России. В связи с этим в среду, 29 июля, к тушению пожаров в округе привлекли новые дополнительные силы, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
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