Десятиклассница из Братска победила в конкурсе «Лучший ученик года»

В Иркутской области завершился XXV областной конкурс «Лучший ученик года», где абсолютной победительницей стала десятиклассница из Братска Анастасия Кузнецова, получившая звание «Общественник года» за активное участие в общественной жизни лицея и города, волонтерстве и помощи участникам СВО.